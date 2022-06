Io | Stefano e la sclerosi multipla | un' Italia piena di tanti piccoli MacGyver

(Di martedì 7 giugno 2022) Il nuovo appuntamento con la rubrica quindicinale di Laura Santi eMassoli. Lei malata di, lui suo marito e il suo caregiver. In questa puntata ci raccontano come i caregiver familiari di persone con disabilità gravi o gravissimi si inventino ogni giorno soluzioni nuove

Advertising

Vanity Fair Italia

... affetta damultipla) portare il testimone in Piazza Plebiscito a Trani , dove arriveranno attorno alle 10.30. Il testimone ripartirà alle 16 conSaccomanni (35 anni, di Laterza,...Nel 2009 partecipa al film televisivo Al di là del lago, diretto daReali. Nello stesso ...di beneficenza CentuConcas Una Berrita (il cui ricavato è devoluto all'Associazione Italiana... Io, Stefano e la sclerosi multipla: era così sentirsi liberi… Un sistema di realtà virtuale immersiva che consente al paziente con la Sclerosi Multipla di effettuare, anche da casa in teleriabilitazione, delle sedute di recupero funzionale e motorio, con simulaz ...Un successo per “Bentornata Gardenia”, l’ultima iniziativa di raccolta fondi nei banchetti allestiti a Massa e Carrara nei comuni di costa e ad Aulla, Fivizzano, Tresana in Lunigiana. Un’iniziativa co ...