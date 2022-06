Incendio sul Gargano, rogo circoscritto ma predisposta l'evacuazione di 80 persone (Di martedì 7 giugno 2022) La Protezione civile della regione Puglia, in seguito all'Incendio che da ieri pomeriggio sta interessando l'area del Gargano, ha predisposto un piano di evacuazione (via terra e mare) per circa 80 persone. Il timore è che nelle prossime ore le fiamme si possano avvicinare al villaggio di Baia delle Zagare. Alle ore 23 di ieri il fuoco era a circa 600 metri in linea d'aria dal villaggio che si trova all'interno di una depressione. L'attenzione resta massima perché il vento potrebbe improvvisamente amplificare la velocità e la propagazione del fumo. Al momento però non è stato ancora attuato alcun allontanamento. Leggi su tg24.sky (Di martedì 7 giugno 2022) La Protezione civile della regione Puglia, in seguito all'che da ieri pomeriggio sta interessando l'area del, ha predisposto un piano di(via terra e mare) per circa 80. Il timore è che nelle prossime ore le fiamme si possano avvicinare al villaggio di Baia delle Zagare. Alle ore 23 di ieri il fuoco era a circa 600 metri in linea d'aria dal villaggio che si trova all'interno di una depressione. L'attenzione resta massima perché il vento potrebbe improvvisamente amplificare la velocità e la propagazione del fumo. Al momento però non è stato ancora attuato alcun allontanamento.

