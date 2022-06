Il nuovo album di Robbie Williams è XXV: data di uscita e tracklist (Di martedì 7 giugno 2022) XXV è il titolo del nuovo album di Robbie Williams. L’ex Take That lo ha annunciato nell’ultima ora sui social con un teaser di 30 secondi in cui possiamo già ascoltare alcuni estratti. Il nuovo album di Robbie Williams XXV sarà fuori il 9 settembre 2022 ed è già disponibile in pre-order. Nel teaser possiamo ascoltare brevissimi estratti delle versioni rivisitate dei grandi classici No Regrets, Let Me Entertain You, Rock DJ, Feel e inevitabilmente Angel. Nel nuovo album di Robbie Williams, infatti, troveremo i suoi più grandi successi rivisitati con gli arrangiamenti della Metropole Orchestra, ma il cantautore britannico annuncia che non mancheranno le sorprese. XXV sarà il ... Leggi su optimagazine (Di martedì 7 giugno 2022) XXV è il titolo deldi. L’ex Take That lo ha annunciato nell’ultima ora sui social con un teaser di 30 secondi in cui possiamo già ascoltare alcuni estratti. IldiXXV sarà fuori il 9 settembre 2022 ed è già disponibile in pre-order. Nel teaser possiamo ascoltare brevissimi estratti delle versioni rivisitate dei grandi classici No Regrets, Let Me Entertain You, Rock DJ, Feel e inevitabilmente Angel. Neldi, infatti, troveremo i suoi più grandi successi rivisitati con gli arrangiamenti della Metropole Orchestra, ma il cantautore britannico annuncia che non mancheranno le sorprese. XXV sarà il ...

Advertising

team_world : Serie di tweet da leggere tutto d'un fiato e con il ?? pieno di orgoglio: il nuovo album di Harry Styles… - elycarterkook : RT @italianarmyfam_: ?? PROGRAMMA UFFICIALE ?? Secondo BigHit, i BTS non terranno una conferenza stampa per promuovere il nuovo album il g… - gleescovers : canzoni del 2013 e l'album nuovo dei 17 - IndieForBunnies : #Editors, si intitola 'EBM' il nuovo album in arrivo dopo l'estate! | IndieForBunnies - sweetcora28 : RT @italianarmyfam_: ?? PROGRAMMA UFFICIALE ?? Secondo BigHit, i BTS non terranno una conferenza stampa per promuovere il nuovo album il g… -