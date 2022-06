Germania-Inghilterra, programma e telecronisti Sky Nations League 2022/2023 (Di martedì 7 giugno 2022) Il programma e i telecronisti su Sky di Germania-Inghilterra, match valido per la seconda giornata della Nations League 2022/2023. A Monaco di Baviera tutto pronto per questa super sfida del calcio delle nazionali: due tra le formazioni più blasonate si sfidano nel girone dell’Italia, entrambe non hanno vinto all’esordio (pareggio contro gli azzurri per i tedeschi, ko in Ungheria per gli inglesi). Chi vincerà? Si parte alle ore 20.45 di martedì 7 giugno. Germania-Inghilterra sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Federico Zancan. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 7 giugno 2022) Ile isu Sky di, match valido per la seconda giornata della. A Monaco di Baviera tutto pronto per questa super sfida del calcio delle nazionali: due tra le formazioni più blasonate si sfidano nel girone dell’Italia, entrambe non hanno vinto all’esordio (pareggio contro gli azzurri per i tedeschi, ko in Ungheria per gli inglesi). Chi vincerà? Si parte alle ore 20.45 di martedì 7 giugno.sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Federico Zancan. SportFace.

Advertising

EnricoTurcato : ????Probabilmente l’ultimo di #Messi ????Probabilmente l’ultimo di CR7 ???? Il Brasile di Neymar ???? La Francia dal poten… - Lega_B : DIFENSORE GOLEADOR ?? Michele Camporese del @CosenzaOfficial, con 5?gol in 1?3? partite, è il difensore centrale c… - giucolombo : 7/ In Inghilterra il salario minimo è stato alzato significativamente negli ultimi dieci anni. Fatto dai Conservato… - takeshikovacsk : @FedeRpt83 @Andrea__Billy Io sono stato sia in Germania che in UK e ho mangiato benissimo, specie in UK. Sono stato… - MarcelloMoscat9 : @pasha971 e te capisco pure a te infatti ma vedi TUTTI gli altri popoli europei hanno fatto le barricate e ridotto… -