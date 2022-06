Fedez | Tananai e Mara Sattei portano La dolce vita a Milano

(Di martedì 7 giugno 2022) Con una storia su Instagram il rapper ha chiamato a raccolta i suoi fan. Che sono accorsi all'appuntamento per strada, dove i tre artisti hanno cantato la loro nuova hit e portato l'energia e l'entusiasmo dell'estate in un sonnacchioso lunedì sera in città

Advertising

Corriere : Fedez, Tananai e Mara Sattei lanciano «Dolce Vita»: concerto a sorpresa in strada a Milano - RadioItalia : Il riassunto di una serata con Fedez, Tananai e Mara Sattei! ?? “La dolce vita” ? @Fedez @Tananai5 @marasattei - trash_italiano : Riassunto diretta Fedez, Tananai, Mara Sattei, Chiara Ferragni e Luis Sal. #LaDolceVita - lilblancherb : RT @unmondofattox2: blanco con nostalgia, fedez tananai e mara sattei con la dolce vita è definitivamente iniziata l’estate - ParliamoDiNews : Fedez, Tananai e Mara Sattei promuovono `Dolce Vita` con un live improvvisato in centro a Milano - VIDEO - Il Fatto… -

... in compagnia dell'inseparabile moglie Chiara Ferragni e dei compagni di avventurae Mara Sattei, si è esibito a Chinatown a Milano in un concerto live dopo cena. Leggi anche >, ci ...Già dalla prima scena, in cui qualcuno sceglie il singolo die Mara Sattei tra i titoli di un vecchio jukebox in cui ci sono, tra gli altri, "Sapore di sale" di Gino Paoli, "It's now ...Con una storia su Instagram il rapper ha chiamato a raccolta i suoi fan. Che sono accorsi all'appuntamento per strada, dove i tre artisti hanno cantato la loro nuova hit e portato l'energia e l'entusi ...Ma la sorpresa organizzata da Fedez a tutti i suoi fan è stata davvero un successo. Il rapper milanese, in compagnia dell'inseparabile moglie Chiara Ferragni e dei compagni di avventura Tananai e Mara ...