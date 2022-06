Advertising

amnestyitalia : #Turchia Osman Kavala, in detenzione preventiva dal novembre 2017, è stato condannato all’ergastolo aggravato per “… - sportli26181512 : Ergastolo all'omicida dell'arbitro De Santis e della sua fidanzata: Ergastolo all'omicida dell'arbitro De Santis e… - antoniacri : RT @Mauro242537875: @VittorioFerram1 @AxlGuidato Spero, prima possibile, anche - 130000 morti causa protocollo Tachipirina/vigile attesa c… - Gazzetta_it : Ergastolo all'omicida dell'arbitro #DeSantis e della sua fidanzata - MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: +++ Uccisi “perché troppo felici”: Condannato all'ergastolo Antonio De Marco, reo confesso dell'omicidio di Daniele De… -

ad Antonio De Marco per il duplice omicidio dell'arbitro Daniele De Santis, 33 anni, e della sua fidanzata, Eleonora Manta, di 30 anni, avvenuto la sera del 21 settembre 2020 nel loro ...Fidanzati uccisi a Lecce:per Antonio De Marco/ Disse: "Li vedevo felici" GIUSEPPE ... Ogni giorno 3 innocenti finiscono in carcere , mille'anno. Quando mi invitano per raccontare la mia ...È stato condannato all’ergastolo Antonio De Marco, lo studente reo confesso dell’omicidio dell’arbitro leccese Daniele De Santis e della sua fidanzata Eleonora Manta. La coppia è stata uccisa a Lecce ...I due fidanzati avevano anche condiviso la casa con il giovane studente. I genitori delle vittime non riescono a darsi pace ...