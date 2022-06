Dramma nel Casertano: gestore di un lido muore dopo aver soccorso due bimbi in mare (Di martedì 7 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Ha salvato due bimbi dalle onde ed è poi deceduto a riva per un malore. E’ morto così a Castel Volturno (Caserta) un 42enne di origine marocchina, da quasi vent’anni nel comune del litorale Casertano, dove gestiva il lido dove è avvenuta la tragedia. Sul posto la Guardia Costiera e il pm di turno della Procura di S. Maria Capua Vetere. Dai primi accertamenti effettuati, emerge che il 42enne, quando ha visto alcuni bambini in difficoltà tra le onde, si è tuffato e con l’aiuto di un secondo soccorritore li ha riportati a riva, ma quando è arrivato sul bagnasciuga non è stato possibile rianimarlo. Foto di repertorio L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 7 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Ha salvato duedalle onde ed è poi deceduto a riva per un malore. E’ morto così a Castel Volturno (Caserta) un 42enne di origine marocchina, da quasi vent’anni nel comune del litorale, dove gestiva ildove è avvenuta la tragedia. Sul posto la Guardia Costiera e il pm di turno della Procura di S. Maria Capua Vetere. Dai primi accertamenti effettuati, emerge che il 42enne, quando ha visto alcuni bambini in difficoltà tra le onde, si è tuffato e con l’aiuto di un secondo soccorritore li ha riportati a riva, ma quando è arrivato sul bagnasciuga non è stato possibile rianimarlo. Foto di repertorio L'articolo proviene da Anteprima24.it.

