Booker T: "Per Cody c'è bisogno di essere a RAW, anche con un infortunio" (Di martedì 7 giugno 2022) Questa settimana durante il suo podcast Hall of Fame, Booker T ha parlato della performance di Cody Rhodes a Hell in a Cell nonostante l'infortunio al muscolo pettorale, chiarendo anche quale sia, secondo lui, il percorso migliore da intraprendere per l'American Nightmare: "Vedere Cody Rhodes lavorare con uno strappo al pettorale è stato a dir poco incredibile, sapendo cosa sentiva in quel momento", ha detto Booker. Il DNA di Cody Booker T continua: "È la riprova della provenienza di Cody Rhodes, per quanto riguarda il suo DNA, quello che ha nel sangue. Vecchia scuola, è la maniera in cui ci comportavamo ai miei tempi. Non ricordo di essermi mai dato malato, ancora meno in occasione di un main event. Per questo, da me ...

