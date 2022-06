Basket | SerieA2 2021 2022 | Verona passa 64-67 ad Udine e pareggia la serie sull’1-1

Leggi su sportface

(Di martedì 7 giugno 2022) La Scaligerasupera 64-67 l’APUnel match valevole per gara 2 della finale playoff del tabellone oro del campionato didiA2. In virtù di questo successo i veneti ristabiliscono la parità nella, con una vittoria per parte. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH RISULTATI e CALENDARIO DI TUTTE LE PARTITE TABELLONE e ACCOPPIAMENTI A realizzare i primi due punti della partita è Rosselli, che porta momentaneamente avanti la formazione ospite. I padroni di casa restano incollati in un primo quarto estremamente equilibrato e, al momento opportuno, piazzano la zampata che consente loro di chiudere in vantaggio di una lunghezza (15-14). Nel secondo parziale la Scaligera decide di dare un’importante accelerata alla sua partita e, grazie alle triple ...