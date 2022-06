Ascolti TV | Lunedì 6 giugno 2022 L’Isola vince con il 20 5% 2 | 46 mln I debutti | TG1 Mattina 8 5%-15 1% | Camper 16% | Drusilla 5 2% Un Altro Domani 23 6%

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 7 giugno 2022) Isola dei Famosi Nella serata di ieri,, su Rai1 il film A Casa Tutti Bene ha appassionato 2.674.000 spettatori pari al 15.8%. Su Canale 5 – dalle 21.45 all’1.22 –dei Famosi 16 ha raccolto davanti al video 2.461.000 spettatori pari al 20.5% di share (Isla Bonita: 1.029.000 – 29.4%). Su Rai2 l’ultima puntata di Made in Sud ha interessato 938.000 spettatori pari al 6.4% di share (Presentazione di 8 minuti: 627.000 – 3.4%). Su Italia 1 l’ottava stagione in prima visione free di Chicago PD ha intrattenuto 1.232.000 spettatori (7.6%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 1.548.000 spettatori pari ad uno share dell’8.9% (Presentazione di 11 minuti: 1.158.000 – 6.4%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 715.000 spettatori con il 5.2% di share. Su La7 la seconda stagione ...