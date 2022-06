Ancona, parcheggiatrice massacrata: calci e sputi, poi denudata. Sconvolgente: chi è l'aggressore (Di martedì 7 giugno 2022) Una parcheggiatrice di Portonovo, in provincia di Ancona, è stata aggredita brutalmente da un turista romano. Quest'ultimo, alla guida di un Suv, è entrato a tutta velocità contromano nel parcheggio dove lavorava la donna, prendendola poi a calci e sputi, e alla fine, strappandole anche i vestiti lasciandola nuda davanti a tutti. Come riporta Il Corriere della Sera, l'aggressione è avvenuta durante il ponte del 2 giugno, quando Cristina Bartoli, vittima della violenza, è stata massacrata da un uomo con l'accento romano. Quest'ultimo, alla guida di un Suv, era appena uscito dal ristornate in compagnia di una donna imboccando a una velocità fuori ogni limite il vialetto che collega i parcheggi all'uscita in contromano. Dopo un primo avvertimento di fermarsi, l'automobilista avrebbe accelerato ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022) Unadi Portonovo, in provincia di, è stata aggredita brutalmente da un turista romano. Quest'ultimo, alla guida di un Suv, è entrato a tutta velocità contromano nel parcheggio dove lavorava la donna, prendendola poi a, e alla fine, strappandole anche i vestiti lasciandola nuda davanti a tutti. Come riporta Il Corriere della Sera, l'aggressione è avvenuta durante il ponte del 2 giugno, quando Cristina Bartoli, vittima della violenza, è statada un uomo con l'accento romano. Quest'ultimo, alla guida di un Suv, era appena uscito dal ristornate in compagnia di una donna imboccando a una velocità fuori ogni limite il vialetto che collega i parcheggi all'uscita in contromano. Dopo un primo avvertimento di fermarsi, l'automobilista avrebbe accelerato ...

