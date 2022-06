Ucraina, Save the Children: “Tregua subito, c’è già carenza generi alimentari” (Di lunedì 6 giugno 2022) (Adnkronos) – “Cercare una soluzione pacifica del conflitto tra Ucraina e Russia nell’immediato, far fermare le armi in qualche maniera, fare in modo che si possa fermare questo conflitto”, almeno “che ci sia una Tregua” anche e soprattutto “per le persone che vivono ancora nelle città assediate” e “poi trovare il modo di far partire questo grano dall’Ucraina, dai porti di Odessa”. Perché “c’è già una carenza di generi alimentari”, una “situazione di carenza di cibo o aumento del costo di questo cibo per cui la popolazione più vulnerabile non riesce a fruirne”. A parlare con l’Adnkronos è Filippo Ungaro, direttore Comunicazione e Campagne di Save the Children Italia, quando mancano due giorni al Dialogo Ministeriale Mediterraneo sulla ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 6 giugno 2022) (Adnkronos) – “Cercare una soluzione pacifica del conflitto trae Russia nell’immediato, far fermare le armi in qualche maniera, fare in modo che si possa fermare questo conflitto”, almeno “che ci sia una” anche e soprattutto “per le persone che vivono ancora nelle città assediate” e “poi trovare il modo di far partire questo grano dall’, dai porti di Odessa”. Perché “c’è già unadi”, una “situazione didi cibo o aumento del costo di questo cibo per cui la popolazione più vulnerabile non riesce a fruirne”. A parlare con l’Adnkronos è Filippo Ungaro, direttore Comunicazione e Campagne ditheItalia, quando mancano due giorni al Dialogo Ministeriale Mediterraneo sulla ...

