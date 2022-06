Per liberarci dai ricatti della Russia rischiamo un altro (storico) errore (Di lunedì 6 giugno 2022) L'Occidente si era legato a doppio filo al gas e al petrolio russo. Ora si rivolge (di nuovo) al Medio Oriente per aumentare la produzione di greggio (e «raffreddare» l'inflazione) e alla Cina per pannelli solari e infrastrutture per le energie alternative. Ma è una buona idea? Leggi su corriere (Di lunedì 6 giugno 2022) L'Occidente si era legato a doppio filo al gas e al petrolio russo. Ora si rivolge (di nuovo) al Medio Oriente per aumentare la produzione di greggio (e «raffreddare» l'inflazione) e alla Cina per pannelli solari e infrastrutture per le energie alternative. Ma è una buona idea?

Advertising

sbonaccini : Ci ha lasciato Dea Orsi, staffetta partigiana. Se ne è andata proprio nel giorno della Festa della Repubblica. Lei… - Luxgraph : Per liberarci dai ricatti della Russia rischiamo un altro (storico) errore #corriere #news #2022 #italy #world #cnn… - DarioC29929146 : Finalmente qualcuno ne parla.. dalla dipendenza russa a quella cinese.. - NoClueAlice : @albertocallerio @EnricoLetta Nella mia attitudine non c'è nulla di incivile, ma è libero di pensarla come vuole. A… - necvinecdolo : @EnricoLetta Vennero a liberarci dal nazifascismo per metterci sotto il tallone dell'imperialismo angloamericano, b… -