Pd | Califano | sindaco Città Metropolitana sia eletto da cittadini

(Di lunedì 6 giugno 2022) Roma – “Sono totalmente d’accordo con il segretario regionale del Pd Lazio, il Senatore Bruno Astorre. Ildella, l’ex presidente della Provincia di Roma per intenderci, deve esseredirettamente daidi tutta la Provincia e non solo da quelli di Roma.” “L’attuale legge Delrio va modificata. Ha ragione Astorre quando dice che non possiamo permetterci che una figura così importante venga scelta solo da Roma. Oggi ringraziando il cielo abbiamo Gualtieri. Ma basta guardarci indietro di qualche mese: il duo Raggi/Zotta non ha funzionato.” “La macchina amministrativa si è fermata. È rimasta inchiodata. E questo ha avuto riflessi negativi per lo sviluppo dei Comuni della cintura: il finanziamento di scuole, di strade, di infrastrutture ...

