Oggi il voto di sfiducia: Boris Johnson può essere cacciato (Di lunedì 6 giugno 2022) Nella serata di lunedì, il premier britannico affronterà un voto di sfiducia: se venisse cacciato, resterebbe ad interim fino alla scelta del suo successore Leggi su corriere (Di lunedì 6 giugno 2022) Nella serata di lunedì, il premier britannico affronterà undi: se venisse, resterebbe ad interim fino alla scelta del suo successore

Advertising

agorarai : Oggi entriamo nella settimana decisiva delle amministrative, il 12 giugno si voterà in diversi comuni. Ogni giorno… - meb : Agli uomini e le donne che, con il sacrificio di allora, ci hanno permesso di essere liberi oggi. Al voto per tutti… - bendellavedova : Servitore del Popolo, il Partito di #Zelensky, è entrato oggi nell’ALDE, con un voto unanime al Congresso di Dublin… - TorciaPolitica : RT @agenzia_nova: #RegnoUnito Oggi il voto di sfiducia contro #Johnson per la leadership dei conservatori - crlggg : Oggi il voto di sfiducia: Boris Johnson può essere cacciato dai suoi stessi parlamentari -