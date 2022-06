(Di lunedì 6 giugno 2022) Tanti sono stati i premi consegnati durante la cerimonia degli MTV; TV2022 tenutasi ieri 5 giugno. A fare gli oneri della trentesima edizione sono stati Vanessa Hudgens e Tayshia Adams. Le premiazioni maggiormente attese Attesissimi erano i premi all’amatissima coppia composta da Tom Holland e Zendaya, con i loro Spider-Man: No Way Home ed Euphoria sette volte candidati e poi rivelatisi tra i titoli più premiati della serata. I due attori sono stati proclamatinelle categorie “Best Performance in a” e “Best Performance in a Show”. A trionfare come “Best Villain” è stato invece Daniel Radcliffe per l’interpretazione nel film The Lost City, con protagonisti Sandra Bullock e Channing Tatum. Musicalmente, Jennifer Lopez è la vincitrice indiscussa del premio ...

xbeginagainx : RT @mtvitalia: Tom Holland e Zendaya hanno mandato un messaggio pieno d'amore ai fan, ringraziando per la vittoria agli #MTVAwards ?? http… - Marilenapas : RT @fanpage: Tutta l'umiltà di Jennifer Lopez, la dolce dedica per Ben Affleck - MeHugIdols : RT @team_world: MTV Movie & TV Awards 2022: il 5 giugno il Barker Hangar di Los Angeles ha ospitato la cerimonia di premiazione degli award… - BestMovieItalia : Il Marvel Cinematic Universe sbanca gli MTV Movie & TV Awards: tutti i vincitori - - cinefilosit : MTv Movie Awards 2022: tutti i vincitori #ILoveCInefilos -

Pubblicità - In occasione degliAwards 2022 è stato presentato il primo teaser trailer di The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes , racconto prequel di The Hunger Games che racconterà di come Coriolanus Snow è ...Chanel West Coast sta aspettando il suo primo figlio! La star 33enne di Ridiculousness ha calcato il red carpet degli& TV Awards Unscripted 2022 facendo debuttare sotto i riflettori il pancione che cresce. Con lei c'era il fidanzato, futuro papà e modello Dom Fenison. Chanel e Dom erano amici prima di ...MTV Movie & TV Awards: tutti i vincitori dell'ultima edizione, dominata da film e serie del Marvel Cinematic Universe ...MTV Movie & TV Awards, da Jennifer Lopez a Chrishell Stause e Vanessa Hudgens sul red carpet protagonisti décolleté esplosivi. I look più cool ...