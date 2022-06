La Great Resignation in Italia non è così great. Lo studio Brunetta-Tiraboschi (Di lunedì 6 giugno 2022) Pubblichiamo un estratto del working paper Grande dimissione: fuga dal lavoro o narrazione emotiva? Qualche riflessione su letteratura, dati e tendenze, di Renato Brunetta (Ministro per la Pubblica amministrazione) e Michele Tiraboschi (Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia), distribuito da Adapt University Press. Il testo integrale si può trovare qui (…) Di “grandi dimissioni” si è fin da subito parlato anche in Italia, non senza confuse sovrapposizioni tra questo ipotetico fenomeno e altri, di ben più lunga data, legati al cronico disallineamento tra la domanda e l’offerta di lavoro. È innanzitutto necessario analizzare i dati per poter inquadrare il tema, cercando di cogliere se e quale forma e dimensione abbia preso nel nostro Paese. La recente diffusione dei numeri delle Comunicazioni obbligatorie riferite all’anno 2021 ... Leggi su formiche (Di lunedì 6 giugno 2022) Pubblichiamo un estratto del working paper Grande dimissione: fuga dal lavoro o narrazione emotiva? Qualche riflessione su letteratura, dati e tendenze, di Renato(Ministro per la Pubblica amministrazione) e Michele(Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia), distribuito da Adapt University Press. Il testo integrale si può trovare qui (…) Di “grandi dimissioni” si è fin da subito parlato anche in, non senza confuse sovrapposizioni tra questo ipotetico fenomeno e altri, di ben più lunga data, legati al cronico disallineamento tra la domanda e l’offerta di lavoro. È innanzitutto necessario analizzare i dati per poter inquadrare il tema, cercando di cogliere se e quale forma e dimensione abbia preso nel nostro Paese. La recente diffusione dei numeri delle Comunicazioni obbligatorie riferite all’anno 2021 ...

