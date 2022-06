Italia-Ungheria, Donnarumma parte per Cesena nonostante l’infortunio alla mano (Di lunedì 6 giugno 2022) L’Italia di Roberto Mancini si prepara al prossimo impegno di Nations League contro l’Ungheria, in programma al Manuzzi di Cesena domani alle 20.45. Questa mattina ha lasciato il ritiro azzurro Samuele Ricci, per raggiungere i compagni dell’Under 21, mentre è rimasto in gruppo Gianluigi Donnarumma. Il portiere infatti, nonostante la lussazione al quinto dito della mano sinistra subita contro la Germania, è partito regolarmente con la squadra verso Cesena. Gli esami clinici hanno escluso ulteriori complicazioni e le sue condizioni saranno monitorate ora dopo ora, per valutare al meglio la sua presenza o meno nel prossimo match contro l’Ungheria. L’estremo difensore quindi si allenerà allo stadio Manuzzi con i compagni alle 18.30, mentre alle 19.30 è ... Leggi su sportface (Di lunedì 6 giugno 2022) L’di Roberto Mancini si prepara al prossimo impegno di Nations League contro l’, in programma al Manuzzi didomani alle 20.45. Questa mattina ha lasciato il ritiro azzurro Samuele Ricci, per raggiungere i compagni dell’Under 21, mentre è rimasto in gruppo Gianluigi. Il portiere infatti,la lussazione al quinto dito dellasinistra subita contro la Germania, è partito regolarmente con la squadra verso. Gli esami clinici hanno escluso ulteriori complicazioni e le sue condizioni saranno monitorate ora dopo ora, per valutare al meglio la sua presenza o meno nel prossimo match contro l’. L’estremo difensore quindi si allenerà allo stadio Manuzzi con i compagni alle 18.30, mentre alle 19.30 è ...

