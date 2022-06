Elenco dei “filo-putiniani”, Conte e Salvini: “No a liste di proscrizione”. Tensione nel Copasir. Volpi (Lega): “Ora meno eccessi comunicativi” (Di lunedì 6 giugno 2022) La lista del Copasir non era del Copasir: il Comitato parlamentare per la sicurezza lavora sì a “un’indagine conoscitiva su disinformazione e ingerenze straniere” sull’informazione, ma i nomi, pubblicati dal Corriere della Sera, di influencer, intellettuali, opinionisti, giornalisti definiti “filo-putiniani” non si trovano in un dossier dei servizi segreti, come era stato ricostruito dal giornale in un articolo pubblicato domenica. Questo, almeno, è ciò che dice il presidente dell’organismo parlamentare Adolfo Urso, di Fratelli d’Italia: “La lista l’ho letta sul giornale, io non la conoscevo prima. Noi abbiamo attivato un’indagine alla fine della quale, ove lo ritenessimo, produrremo una specifica relazione al Parlamento” dice. Proprio la relazione è un punto interrogativo, ora: quelle precedenti sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022) La lista delnon era del: il Comitato parlamentare per la sicurezza lavora sì a “un’indagine conoscitiva su disinformazione e ingerenze straniere” sull’informazione, ma i nomi, pubblicati dal Corriere della Sera, di influencer, intellettuali, opinionisti, giornalisti definiti “” non si trovano in un dossier dei servizi segreti, come era stato ricostruito dal giornale in un articolo pubblicato domenica. Questo, al, è ciò che dice il presidente dell’organismo parlamentare Adolfo Urso, di Fratelli d’Italia: “La lista l’ho letta sul giornale, io non la conoscevo prima. Noi abbiamo attivato un’indagine alla fine della quale, ove lo ritenessimo, produrremo una specifica relazione al Parlamento” dice. Proprio la relazione è un punto interrogativo, ora: quelle precedenti sono ...

