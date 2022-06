Denuncia contro Realtek e TCL: AMD presenta reclamo ufficiale (Di lunedì 6 giugno 2022) AMD ha presentato una Denuncia contro Realtek e TCL. Le due aziende hanno avrebbero commesso una violazione relativa al brevetto grafico Dalle ultime notizie trapelate, si parla di una Denuncia contro Realtek e TCL. Infatti, l’AMD e ATI Technologies ULC hanno presentato un reclamo alla Commissione per il commercio internazionale degli Stati Uniti (USITC) contro le partecipazioni queste due aziende. La Denuncia elenca cinque violazioni di brevetto da parte di entrambe le società, per lo più legate a tecnologie grafiche. Più precisamente, si parla della decompressione delle texture, un approccio shader unificato alle architetture grafiche, un sistema di elaborazione grafica multi-thread. ed ancora ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 6 giugno 2022) AMD hato unae TCL. Le due aziende hanno avrebbero commesso una violazione relativa al brevetto grafico Dalle ultime notizie trapelate, si parla di unae TCL. Infatti, l’AMD e ATI Technologies ULC hannoto unalla Commissione per il commercio internazionale degli Stati Uniti (USITC)le partecipazioni queste due aziende. Laelenca cinque violazioni di brevetto da parte di entrambe le società, per lo più legate a tecnologie grafiche. Più precisamente, si parla della decompressione delle texture, un approccio shader unificato alle architetture grafiche, un sistema di elaborazione grafica multi-thread. ed ancora ...

Advertising

TwBeautiful : RT @Eli5Cullen: ' scherzi ' fra poco il WWF sporgeva denuncia contro Paris per gli animali che aveva rinchiuso nella sua pancia #twittamibe… - Eli5Cullen : ' scherzi ' fra poco il WWF sporgeva denuncia contro Paris per gli animali che aveva rinchiuso nella sua pancia #twittamibeautiful - acs_italia : RT @acistampa: @acs_italia denuncia questa esplosione di violenza, l'ennesimo atto terroristico in #Nigeria, un altro nella lunga lista dei… - Alexandra0306 : RT @acistampa: @acs_italia denuncia questa esplosione di violenza, l'ennesimo atto terroristico in Nigeria, un altro nella lunga lista dei… - BarbaFroid : RT @acistampa: @acs_italia denuncia questa esplosione di violenza, l'ennesimo atto terroristico in #Nigeria, un altro nella lunga lista dei… -