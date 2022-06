Come il Rimini ha vinto la Serie D (Di lunedì 6 giugno 2022) Parlare di Rimini, specie a ridosso dell’estate, significa parlare di turismo balneare e industria del divertimento. Dagli anni ’80-’90, la golden age delle discoteche per la provincia, il fenomeno della vita notturna in realtà si è ridimensionato, o meglio si è trasferito sul mare, dove i vari chiringuito in spiaggia e pub sul lungomare pompano la musica già dal tardo pomeriggio. Chi segue il calcio a Rimini si è sempre illuso che lo sport potesse rappresentare un volano per l’economia di una città che vive in funzione della stagione estiva e che, grazie a una squadra vincente, al di là della ricaduta in termini di visibilità, avrebbe potuto portare presenze sul territorio anche nei mesi invernali. La storia però ci dice che l’imprenditoria locale non ha mai guardato alla Rimini Calcio Come a un asset strategico, ... Leggi su ultimouomo (Di lunedì 6 giugno 2022) Parlare di, specie a ridosso dell’estate, significa parlare di turismo balneare e industria del divertimento. Dagli anni ’80-’90, la golden age delle discoteche per la provincia, il fenomeno della vita notturna in realtà si è ridimensionato, o meglio si è trasferito sul mare, dove i vari chiringuito in spiaggia e pub sul lungomare pompano la musica già dal tardo pomeriggio. Chi segue il calcio asi è sempre illuso che lo sport potesse rappresentare un volano per l’economia di una città che vive in funzione della stagione estiva e che, grazie a una squadra vincente, al di là della ricaduta in termini di visibilità, avrebbe potuto portare presenze sul territorio anche nei mesi invernali. La storia però ci dice che l’imprenditoria locale non ha mai guardato allaCalcioa un asset strategico, ...

