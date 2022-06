Viabilità Roma Regione Lazio del 05-06-2022 ore 15:30 (Di domenica 5 giugno 2022) Viabilità DEL 5 GIUGNO 2022 ORE 15:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. APRIAMO CON LA Viabilità DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SEGNALIAMO UN INCENDIO DIVAMPATO IN CARREGGIATA ESTERNA IN PROSSIMITÀ DELLA SEDE STRADALE, TRA LE USCITE PER ARDEATINA E APPIA. PRESTARE ATTENZIONE. MASSIMA ALLERTA PER UN SECONDO INCENDIO QUESTA VOLTA SULLA VIA PONTINA, ALTEZZA SVINCOLO PER VIA DI PRATICA. SI SEGNALA FUMO IN CARREGGIATA. PER CHI VIAGGIA SULL’AUTOSTRADA A1 Roma-NAPOLI, CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI ANAGNI DIREZIONE Roma. PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO. RESTANO SOSPESI I SERVIZI SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ Roma-NAPOLI E SULLA LINEA Roma-SULMONA-PESCARA, ENTRAMBE ... Leggi su romadailynews (Di domenica 5 giugno 2022)DEL 5 GIUGNOORE 15:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO CON LADEL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SEGNALIAMO UN INCENDIO DIVAMPATO IN CARREGGIATA ESTERNA IN PROSSIMITÀ DELLA SEDE STRADALE, TRA LE USCITE PER ARDEATINA E APPIA. PRESTARE ATTENZIONE. MASSIMA ALLERTA PER UN SECONDO INCENDIO QUESTA VOLTA SULLA VIA PONTINA, ALTEZZA SVINCOLO PER VIA DI PRATICA. SI SEGNALA FUMO IN CARREGGIATA. PER CHI VIAGGIA SULL’AUTOSTRADA A1-NAPOLI, CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI ANAGNI DIREZIONE. PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO. RESTANO SOSPESI I SERVIZI SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ-NAPOLI E SULLA LINEA-SULMONA-PESCARA, ENTRAMBE ...

