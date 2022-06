Un Posto Al Sole anticipazioni: Raffaele in difficoltà, la tentazione è troppo forte (Di domenica 5 giugno 2022) Le anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano che Raffaele Giordano si troverà in difficoltà e rischierà di cedere alla tentazione. Raffaele e Elvira, Un Posto Al Sole (Raiplay screenshot)Raffaele Giordano vivrà un momento molto difficile e rischierà di cedere alla tentazione. Scopriamo insieme che cosa accadrà al protagonista di Un Posto Al Sole, la soap napoletana, che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 a partire dalle 20:45. Torna l’ombra della mafia nel quartiere di Posillipo dove abita la maggior parte dei personaggi di Un Posto Al Sole. In ospedale al San Filippo sono comparsi alcuni esponenti del clan ... Leggi su direttanews (Di domenica 5 giugno 2022) Ledi Unalci svelano cheGiordano si troverà ine rischierà di cedere allae Elvira, UnAl(Raiplay screenshot)Giordano vivrà un momento molto difficile e rischierà di cedere alla. Scopriamo insieme che cosa accadrà al protagonista di UnAl, la soap napoletana, che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 a partire dalle 20:45. Torna l’ombra della mafia nel quartiere di Posillipo dove abita la maggior parte dei personaggi di UnAl. In ospedale al San Filippo sono comparsi alcuni esponenti del clan ...

