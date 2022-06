Run – Fuga d’amore, una nuova serie tv in esclusiva su Sky dal 6 giugno (Di domenica 5 giugno 2022) In arrivo su Sky una nuova serie Run – Fuga d’amore che andrà in onda dal 6 giugno. La serie HBO ha debuttato in America nel 2020 con la prima stagione composta da sette episodi. Run – Fuga d’amore è la storia del viaggio che ne seguirà, e delle sue conseguenze. Durante il college, Ruby e Billy stringono un patto: non importa quando e non importa perché, se uno dei due avesse scritto all’altro la parola “RUN” e l’altro avesse risposto allo stesso modo, avrebbero mollato tutto e si sarebbero incontrati alla Grand Central Station di New York per intraprendere insieme un viaggio senza meta attraverso l’America. Più di 15 anni dopo, terranno fede a quel patto, per una Fuga d’amore che li segnerà per sempre. Ruby e Billy ... Leggi su velvetmag (Di domenica 5 giugno 2022) In arrivo su Sky unaRun –che andrà in onda dal 6. LaHBO ha debuttato in America nel 2020 con la prima stagione composta da sette episodi. Run –è la storia del viaggio che ne seguirà, e delle sue conseguenze. Durante il college, Ruby e Billy stringono un patto: non importa quando e non importa perché, se uno dei due avesse scritto all’altro la parola “RUN” e l’altro avesse risposto allo stesso modo, avrebbero mollato tutto e si sarebbero incontrati alla Grand Central Station di New York per intraprendere insieme un viaggio senza meta attraverso l’America. Più di 15 anni dopo, terranno fede a quel patto, per unache li segnerà per sempre. Ruby e Billy ...

Giancky26 : Un'altra sparatoria di massa in Texas? Il fuggitivo evaso uccide cinque persone con l'AR-15 mentre è in fuga dalla… - Think_movies : “Run – Fuga d’Amore”: la miniserie con Merritt Wever e Domhnall Gleeson dal 6 giugno in esclusiva su Sky e NOW… - 3cinematographe : Trailer e data d'uscita di Run - Fuga d'amore, serie #Sky che mescola thriller, romanticismo, avventura e black hum… - Teleblogmag : Due ex amanti e un folle viaggio in treno che cambierà per sempre la loro vita. #merritwever #hbo #skyserie Iscriv… - SkyTG24 : Run - Fuga d'amore, dal 6 giugno la serie su Sky. Il trailer -