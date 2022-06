Roma, Mourinho su Matic: “Giocatore fantastico, abbiamo vinto e combattuto insieme” (Di domenica 5 giugno 2022) “Non mi piace parlare dei giocatori di altre squadre, non penso che sia una cosa buona per me, per il club e per gli altri giocatori. Tutti conoscono qual è il mio rapporto con Matic, è uno dei ragazzi che ha la mia fiducia. insieme abbiamo vinto e abbiamo combattuto nello United. È un Giocatore fantastico, ma questo è il tipo di risposta che non va bene né per me né per lui”. Queste sono le parole di José Mourinho su Nejmana Matic, prossimo nuovo acquisto della sua Roma. L’allenatore giallorosso ha concesso recentemente un’intervista a ‘Sky Sport Uk’ menzionando il mediano serbo, svincolatosi dal Manchester United e con un passato tra Benfica e Chelsea. Parola che a distanza di poco tempo suonano ... Leggi su sportface (Di domenica 5 giugno 2022) “Non mi piace parlare dei giocatori di altre squadre, non penso che sia una cosa buona per me, per il club e per gli altri giocatori. Tutti conoscono qual è il mio rapporto con, è uno dei ragazzi che ha la mia fiducia.nello United. È un, ma questo è il tipo di risposta che non va bene né per me né per lui”. Queste sono le parole di Josésu Nejmana, prossimo nuovo acquisto della sua. L’allenatore giallorosso ha concesso recentemente un’intervista a ‘Sky Sport Uk’ menzionando il mediano serbo, svincolatosi dal Manchester United e con un passato tra Benfica e Chelsea. Parola che a distanza di poco tempo suonano ...

