Advertising

SkySportMotoGP : ?? DOMINIO QUARTARARO A BARCELLONA? ?? Errore da non credere di Aleix Espargarò I risultati ?… - Fprime86 : RT @SkySportMotoGP: ?? DOMINIO QUARTARARO A BARCELLONA? ?? Errore da non credere di Aleix Espargarò I risultati ? - Luxgraph : MotoGp: che errore di Espargaro, rallenta a un giro dalla fine e perde il podio - diego4all : RT @CorSport: #MotoGp: errore incredibile di #Espargaro, esulta a un giro dalla fine e finisce quinto ?? - sportface2016 : #MotoGp, Gp #Catalogna 2022, #Zarco: “Incredibile errore di #Espargaro” -

MONTMELO - Un episodio inaspettato quello che ha compromesso la gara di Aleix Espargaro al Gran Premio di Catalogna , nono appuntamento stagionale della. Il pilota di Aprilia, in seconda posizione a un solo giro dal termine, ha rallentano dopo aver passato per la penultima volta il traguardo, convincendosi che la gara fosse già finita. Lo ...Trionfo di Fabio Quartararo alCatalunya a Barcellona. Il pilota della Yamaha, in testa fin dall'inizio della corsa, ha ... L'incredibile costa un piazzamento sul podio, l'iberico chiude ...BARCELLONA - Il francese Fabio Quartararo, su Yamaha, ha vinto il Gp della Catalogna, nona prova del mondiale MotoGp. Il leader del mondiale ha preceduto le Ducati Pramac di Jorge Martin e ...MONTMELO- Fabio Quartararo allunga in testa alla classifica piloti di MotoGp grazie al successo nel Gran Premio ... quinto dopo il grande errore all'ultimo giro di gara. Enea Bastianini non conclude ...