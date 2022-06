Mattarella: sull'ambiente "colpevoli di ritardi e battute d'arresto" (Di domenica 5 giugno 2022) AGI - In questi decenni "il percorso" per la difesa dell'ambiente "non è stato e non è tuttora lineare. Ha conosciuto battute d'arresto e colpevoli ritardi e, tuttavia, per dare futuro all'umanità dobbiamo essere capaci di governare i cambiamenti climatici, arrestare lo sfruttamento delle risorse non riproducibili, concepire lo sviluppo in termini di sostenibilità ecologica e sociale". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio in occasione della Giornata mondiale dell'ambiente. "Destino dell'uomo e destino dell'ambiente non sono mai stati così strettamente connessi come nel nostro tempo. La scellerata guerra che sta insanguinando l'Europa con l'aggressione della Federazione Russa all'Ucraina sta provocando una ... Leggi su agi (Di domenica 5 giugno 2022) AGI - In questi decenni "il percorso" per la difesa dell'"non è stato e non è tuttora lineare. Ha conosciutod'e, tuttavia, per dare futuro all'umanità dobbiamo essere capaci di governare i cambiamenti climatici, arrestare lo sfruttamento delle risorse non riproducibili, concepire lo sviluppo in termini di sostenibilità ecologica e sociale". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio, in un messaggio in occasione della Giornata mondiale dell'. "Destino dell'uomo e destino dell'non sono mai stati così strettamente connessi come nel nostro tempo. La scellerata guerra che sta insanguinando l'Europa con l'aggressione della Federazione Russa all'Ucraina sta provocando una ...

