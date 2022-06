Mancini: «Tenuto testa a una grande, ora cresciamo insieme» (Di domenica 5 giugno 2022) . Il messaggio del ct dopo la partita con la Germania Roberto Mancini ha scritto un messaggio su Twitter all’indomani della gara pareggiata con la Germania. Bravi ragazzi. Abbiamo Tenuto testa ad un grande avversario.Ora cresciamo insieme. FORZA AZZURRI ?? pic.twitter.com/Jir2jpbSTY— Roberto Mancini (@robymancio) June 5, 2022 Il suo messaggio: «Bravi ragazzi. Abbiamo Tenuto testa ad un grande avversario. Ora cresciamo insieme. Forza Azzurri». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 giugno 2022) . Il messaggio del ct dopo la partita con la Germania Robertoha scritto un messaggio su Twitter all’indomani della gara pareggiata con la Germania. Bravi ragazzi. Abbiamoad unavversario.Ora. FORZA AZZURRI ?? pic.twitter.com/Jir2jpbSTY— Roberto(@robymancio) June 5, 2022 Il suo messaggio: «Bravi ragazzi. Abbiamoad unavversario. Ora. Forza Azzurri». L'articolo proviene da Calcio News 24.

