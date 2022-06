Linee russe Su Biden cala l’ombra mid-term

Leggi su formiche

(Di domenica 5 giugno 2022) Joeha ripetuto più volte, l’ultima in un editoriale sul New York Times del 31 maggio, che intende fare tutto quel che è in suo potere per aiutare l’Ucraina a difendersi contro l’invasione russa, senza varcare la linea di un conflitto diretto degli Stati Uniti o della Nato con la Russia. Per dirla con le sue parole: “Non vogliamo una guerra tra Nato e Russia. Per quanto io sia in disaccordo con Putin e consideri le sue azioni un oltraggio, gli Stati Uniti non proveranno a cercare una sua sostituzione a Mosca. Finché gli Stati Uniti o i nostri alleati non saranno attaccati, non saremo coinvolti direttamente nel conflitto, né inviando truppe americane a combattere in Ucraina né attaccando forze. Non stiamo incoraggiando o permettendo all’Ucraina di colpire al di là dei suoi confini. Non vogliamo prolungare la guerra solo per infliggere ...