La sospetta gravidanza di Pippa Middleton

(Di domenica 5 giugno 2022) Un weekend, quello del 4-5 giugno, pressoché monopolizzato dal Giubileo di Platino. Ma, accanto alla tradizione e ai riti celebrativi, anche qualche sorpresa inaspettata, come una nuova coppia «ufficiale» e un altro baby in arrivo

Advertising

La Gazzetta di Mantova

..."Open Day" per eseguire visite specialistiche endocrinologiche a bambini e adolescenti con... con pediatri di famiglia incentrato sul tema "La Nutrizione Iodica e le conseguenze in......open day per eseguire visite specialistiche endocrinologiche a bambini e adolescenti con... con pediatri di famiglia incentrato sul tema 'La Nutrizione Iodica e le conseguenze in... Mantova, embolia polmonare in una donna incinta: bimba salva, lei grave Genova - È in corso dal 25 al 31 maggio 2022 la Settimana Mondiale della Tiroide , evento internazionale finalizzato a sensibilizzare l'opinione pubblica e la classe medica su prevenzione, diagnosi e ...