Federica Panicucci, panico in autostrada ma con lieto fine (Di domenica 5 giugno 2022) Grande spavento per Federica Panicucci in autostrada. La showgirl si trovava a bordo della sua auto con i suoi figli Sofia e Mattina, e il compagno Marco Bacini, per andare a un matrimonio di amici. A un certo punto la macchina ha iniziato a slittare e sono stati costretti a fermarsi. Vi raccomandiamo... Federica Panicucci conduce Mattino 5 con la mascherina: ecco cos'è successo Panicucci ha raccontato la vicenda dalle sue storie Instagram, mostrando anche i danni alla vettura: una gomma letteralmente esplosa che poteva potare l’auto fuori strada, provocando anche un grave incidente. Per fortuna, sia lei che gli altri passeggeri stanno tutti bene, nessuno si è fatto male: “Per fortuna siamo riusciti a entrare in un’area di ... Leggi su diredonna (Di domenica 5 giugno 2022) Grande spavento perin. La showgirl si trovava a bordo della sua auto con i suoi figli Sofia e Mattina, e il compagno Marco Bacini, per andare a un matrimonio di amici. A un certo punto la macchina ha iniziato a slittare e sono stati costretti a fermarsi. Vi raccomandiamo...conduce Mattino 5 con la mascherina: ecco cos'è successoha raccontato la vicenda dalle sue storie Instagram, mostrando anche i danni alla vettura: una gomma letteralmente esplosa che poteva potare l’auto fuori strada, provocando anche un grave incidente. Per fortuna, sia lei che gli altri passeggeri stanno tutti bene, nessuno si è fatto male: “Per fortuna siamo riusciti a entrare in un’area di ...

