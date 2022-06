Effetto parabrezza

Leggi su panorama

(Di domenica 5 giugno 2022) Una serie di studi mette in guardia su come il numero di insetti intorno a noi si sia ridotto a causa dei cambiamenti climatici e dell’inquinamento da pesticidi. Ma per provarlo non servono complicate dimostrazioni scientifiche. Basta osservare il cristallo anteriore dell’auto in estate... Era un classico estivo. Con l’arrivo del caldo gli automobilisti dovevano fermarsi nelle aree di servizio e, muniti di secchio con acqua, sapone e tergivetro, eliminare faticosamente gli insetti spiaccicati a decine contro il cristallo anteriore (che tornava regolarmente a «impastarsi» degli sfortunati artropodi pochi minuti dopo). Come la gravità regola tutti i fenomeni celesti dell’universo conosciuto, così la legge del, potremmo definirla in questo modo, sembrava governare l’universo delle autostrade, delle gite fuori porta e delle macchine dirette a tutta velocità ...