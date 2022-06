Coronavirus, 27 morti e 15.082 casi in 24 ore. Il tasso di positività è al 12,2% (Di domenica 5 giugno 2022) Il bollettino del 5 giugno 2022 Nelle ultime 24 ore, i nuovi casi di Coronavirus in Italia sono stati 15.082. Il dato emerge dal quotidiano bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute, che riposta anche 27 decessi segnalati nel Paese a causa del Covid. Un netto calo rispetto a ieri, quando il numero era pari a 47. Sono 641.427 gli attualmente positivi nel Paese. Il tasso di positività è cresciuto del +0,3% e arriva al 12,2%. La situazione negli ospedali Non si registrano nuovi ingressi nei reparti di terapia intensiva rispetto a ieri: il numero dei ricoverati rimane stabile a 218. Calano invece i pazienti con sintomi nei reparti di area non critica degli ospedali d’Italia: 4.411 in totale, -31 rispetto a ieri, quando erano 4.442. In 636.798 si trovano, ad oggi, in isolamento domiciliare. ... Leggi su open.online (Di domenica 5 giugno 2022) Il bollettino del 5 giugno 2022 Nelle ultime 24 ore, i nuovidiin Italia sono stati 15.082. Il dato emerge dal quotidiano bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute, che riposta anche 27 decessi segnalati nel Paese a causa del Covid. Un netto calo rispetto a ieri, quando il numero era pari a 47. Sono 641.427 gli attualmente positivi nel Paese. Ildiè cresciuto del +0,3% e arriva al 12,2%. La situazione negli ospedali Non si registrano nuovi ingressi nei reparti di terapia intensiva rispetto a ieri: il numero dei ricoverati rimane stabile a 218. Calano invece i pazienti con sintomi nei reparti di area non critica degli ospedali d’Italia: 4.411 in totale, -31 rispetto a ieri, quando erano 4.442. In 636.798 si trovano, ad oggi, in isolamento domiciliare. ...

