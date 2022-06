Ciclismo, Vincenzo Nibali risponde al ct Bennati: 'Al Mondiale ci penso, potrei uscire bene dalla Vuelta' (Di domenica 5 giugno 2022) Reduce da un buonissimo Giro d'Italia chiuso al quarto posto nella classifica generale, Vincenzo Nibali è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport per trattare vari temi, tra cui una possibile convocazione per i Mondiali in Australia e la proposta allettante di Urbano Cairo, Presidente di RCS ... Leggi su oasport (Di domenica 5 giugno 2022) Reduce da un buonissimo Giro d'Italia chiuso al quarto posto nella classifica generale,è stato intervistatoGazzetta dello Sport per trattare vari temi, tra cui una possibile convocazione per i Mondiali in Australia e la proposta allettante di Urbano Cairo, Presidente di RCS ...

