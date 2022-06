“Tutti pazzi per Mary”: l’oroscopo di sabato 4 giugno 2022 (Di sabato 4 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutil’oroscopo di oggi, sabato 4 giugno 2022: amore, lavoro, salute e fortuna. Fatti consigliare dagli astri e segui i consigli di Mary per vivere al meglio la giornata. La rubrica astrologica di Maria Falcione, scrittrice beneventana con all’attivo la pubblicazione di 6 libri più numerose partecipazioni a concorsi letterari, con la passione per gli astri. Ariete (21 marzo – 19 aprile) Grazie alla Luna in leone, l’ umore sarà decisamente dei migliori. Proprio per questo riuscirete a portare a casa tanti risultati inaspettati. Sul lavoro poi ci saranno molte entrate economiche. Toro (20 aprile – 20 maggio) L’umore non sarà dei migliori. Questo sarà dovuto a certe situazioni economiche che in famiglia iniziano a pesare. Troppe spese e poche entrate. In amore c’è qualcuno che non ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 4 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutidi oggi,: amore, lavoro, salute e fortuna. Fatti consigliare dagli astri e segui i consigli diper vivere al meglio la giornata. La rubrica astrologica di Maria Falcione, scrittrice beneventana con all’attivo la pubblicazione di 6 libri più numerose partecipazioni a concorsi letterari, con la passione per gli astri. Ariete (21 marzo – 19 aprile) Grazie alla Luna in leone, l’ umore sarà decisamente dei migliori. Proprio per questo riuscirete a portare a casa tanti risultati inaspettati. Sul lavoro poi ci saranno molte entrate economiche. Toro (20 aprile – 20 maggio) L’umore non sarà dei migliori. Questo sarà dovuto a certe situazioni economiche che in famiglia iniziano a pesare. Troppe spese e poche entrate. In amore c’è qualcuno che non ...

