Tanak controlla con l’aiuto delle bandiere rosse

Advertising

La Power Stage ha premiato l'estone Ott, fuori dalla lotta per il podio dopo un problema nel corso del day - 2. La SS19 non ha riservato sorprese con Neuville che ha gestito il secondo posto ...La Power Stage ha premiato l'estone Ott, fuori dalla lotta per il podio dopo un problema nel corso del day - 2. La SS19 non ha riservato sorprese con Neuville che ha gestito il secondo posto ...Sardegna difficile. Rovanpera vince l’ultima Speciale, ma è Tanak che riscatta una stagione e mezza di rospi ingoiati. Podio atipico con due Hyundai, Tanak e Sordo, una Ford, Breen, e nessuna Toyota, ...Riscatto. Esatto. Perchè di questo dobbiamo parlare quando si menziona Ott Tanak e soprattutto Hyundai. Un inizio di stagione davvero frustrante per l'estone che dopo numerosi guasti riconducibili all ...