Sissi, perchè ha una cicatrice sul volto: la triste verità dell’ex di Amici (Di sabato 4 giugno 2022) La cantante Sissi del talent show Amici ha una piccola cicatrice sulla fronte. Un segno indelebile che si porterà per sempre ma a tal riguardo cosa l’è accaduto? Amici ha regalato al pubblico giovani talenti tra cui la splendida Sissi. Abbiamo gioito e tifato per lei, raggiungendo così un traguardo importante, ovvero quello di approdare alla finalissima del talent. Ma adesso sta raggiungendo obiettivi ancora più grandi: basti vedere il suo profilo Instagram per comprendere che la sua voce è arrivata fino a New York City. Sissi-Altranotizia (Fonte: Google)Ma un particolare di cui tutti ormai si sono accorti è quella piccola cicatrice visibile sulla sua fronte. Naturalmente questo non scalfisce la sua grazia né la sua bellezza, anzi, ma i suoi fan ... Leggi su altranotizia (Di sabato 4 giugno 2022) La cantantedel talent showha una piccolasulla fronte. Un segno indelebile che si porterà per sempre ma a tal riguardo cosa l’è accaduto?ha regalato al pubblico giovani talenti tra cui la splendida. Abbiamo gioito e tifato per lei, raggiungendo così un traguardo importante, ovvero quello di approdare alla finalissima del talent. Ma adesso sta raggiungendo obiettivi ancora più grandi: basti vedere il suo profilo Instagram per comprendere che la sua voce è arrivata fino a New York City.-Altranotizia (Fonte: Google)Ma un particolare di cui tutti ormai si sono accorti è quella piccolavisibile sulla sua fronte. Naturalmente questo non scalfisce la sua grazia né la sua bellezza, anzi, ma i suoi fan ...

Advertising

rosesxjess : @tr4sil3nz1 @luigimyperson Si ma lasciamo stare va che non sanno nemmeno loro perché ci fanno tenere le mascherine… - _ghanneliuss_ : @luigimyperson Intendevo che negli instore dei centri commerciali lo vedete pure quando siete in fila da noi (so ch… - SaraCop19473575 : RT @LilyArteco: Ad Amici hanno boicottato il 90% dei concorrenti ,alcuni come Sissi resi invisibili per settimane ,perchè c'era un vincitor… - MSaaaandra : @MarinellaPlati @gossiptv__ poi mi spieghi perché devi per forza metterli a confronto quando non c'entra un cazzo.… - ChiaraGaudino5 : Ti pareva che non dovevano cacciare il meme cretino sulla divisa da capocommessa di Irene. Perché loro fanno ridere sissi come no... -