andreaverardo5 : RT @trinity_mio: Quindi Salvini pensa c'è na guerra io parlo con Putin,lui ci ripensa e smette di attaccare L'Ucraina. Faccio sto colpaccio… - PinascoDanilo : RT @trinity_mio: Quindi Salvini pensa c'è na guerra io parlo con Putin,lui ci ripensa e smette di attaccare L'Ucraina. Faccio sto colpaccio… - CGlonfoni : RT @trinity_mio: Quindi Salvini pensa c'è na guerra io parlo con Putin,lui ci ripensa e smette di attaccare L'Ucraina. Faccio sto colpaccio… - trinity_mio : Quindi Salvini pensa c'è na guerra io parlo con Putin,lui ci ripensa e smette di attaccare L'Ucraina. Faccio sto co… - Vatuttobene_ : Mosca: Salvini ci ripensa. Ma allora quel detto sui cornuti era vero. -

E c'èche addirittura vuole andare a Mosca, ma poi ci. La sostanza è che i partiti di governo hanno capito che gli italiani non amano la guerra e cercano di mascherare le loro ...e Conte uniti da Putin La loro posizione è anti occidentale ed anti europeae Conte ... L'intesa con Bersani Conte ora ciQuando Giuseppe Conte si recò al congresso di Articolo 1,... Salvini ci ripensa: "Niente viaggio in Russia" Ascolta il podcast del Fatto di domani IL NODO DEI MISSILI A KIEV. ZELENSKY: “NON LI LANCEREMO IN RUSSIA”. BIDEN SI ESPONE SUL NEW YORK TIMES. Nel 98esimo giorno di guerra, l’offensiva russa si concen ...Matteo Salvini vuole andare a Mosca a parlare di pace con Vladimir Putin. Ormai è stata svelata la relazione politica e economica tra il regime russo e i partiti sovranisti europei.