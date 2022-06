Roland Garros 2022: tutti i live e le dirette scritte in tempo reale (Di sabato 4 giugno 2022) tutti i live e le dirette scritte in tempo reale dei match del Roland Garros 2022. Si apre il sipario sulla terra parigina: domenica 22 maggio inizia il secondo Slam della stagione, 14 giorni di grande tennis che termineranno con la finalissima di domenica 5 giugno. Novak Djokovic e Barbora Krejcikova sono i vincitori della stagione scorsa, e cercheranno di difendere il titolo. Di seguito tutti i live Sportface.it. SABATO 4 GIUGNO FINALE SWIATEK-GAUFF VENERDI’ 3 GIUGNO SEMIFINALE RUUD-CILIC SEMIFINALE NADAL-ZVEREV GIOVEDI’ 2 GIUGNO SEMIFINALE TREVISAN-GAUFF SEMIFINALE SWIATEK-KASAKTINA RUUD-RUNE MERCOLEDI’ 1 GIUGNO RUBLEV-CILIC DJOKOVIC-NADAL SWIATEK-PEGULA KASATKINA-KUDERMETOVA MARTEDI’ 31 ... Leggi su sportface (Di sabato 4 giugno 2022)e leindei match del. Si apre il sipario sulla terra parigina: domenica 22 maggio inizia il secondo Slam della stagione, 14 giorni di grande tennis che termineranno con la finalissima di domenica 5 giugno. Novak Djokovic e Barbora Krejcikova sono i vincitori della stagione scorsa, e cercheranno di difendere il titolo. Di seguitoSportface.it. SABATO 4 GIUGNO FINALE SWIATEK-GAUFF VENERDI’ 3 GIUGNO SEMIFINALE RUUD-CILIC SEMIFINALE NADAL-ZVEREV GIOVEDI’ 2 GIUGNO SEMIFINALE TREVISAN-GAUFF SEMIFINALE SWIATEK-KASAKTINA RUUD-RUNE MERCOLEDI’ 1 GIUGNO RUBLEV-CILIC DJOKOVIC-NADAL SWIATEK-PEGULA KASATKINA-KUDERMETOVA MARTEDI’ 31 ...

Advertising

fanpage : 'Puoi perdere perché il tuo avversario ha giocato meglio, ma non puoi perdere perché non hai dato il massimo' Ha vi… - Eurosport_IT : Rafa Nadal compie oggi 36 anni: è il più forte tennista di sempre? ???????? ?? 2x Australian Open?????? ?? 13x Roland Gar… - ItaliaTeam_it : Un torneo magnifico che termina in semifinale. Che Roland Garros per Martina Trevisan! ???? #ItaliaTeam |… - avespartacus : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Alexander Zverev è costretto al ritiro e Rafa Nadal conquista la finale del torneo del Roland Garros #ANSA - avespartacus : RT @sportmediaset: Nadal in finale senza gioia: Zverev fa crack e si ritira | Ora sfida l'allievo Ruud #tennis #Nadal #Zverev #RolandGarro… -