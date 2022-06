Roland Garros 2022 | Marcelo Arevalo e Jean-Julien Rojer vincono il titolo di doppio dopo una finale epica

Leggi su oasport

(Di sabato 4 giugno 2022) Tre ore di lotta, unaclamorosa per qualità, il pubblico che si diverte e la gente venuta da El Salvador impazzita: questo è lo scenario del Court Philippe Chatrier, chiuso per l’occasione da un tetto che impedisce l’ingresso della pioggia.-Julierbattono per 7-6(4) 6-7(5) 6-3 la coppia croato-americana composta da Ivan Dodig e Austin Krajicek. L’olandese è al terzo Slam vinto in carriera, il tutto alle soglie dei 41 anni, mentre il salvadoregno fa festeggiare un intero Paese di sei milioni e mezzo di abitanti. E il maggiore dei siti internet del luogo testimonia a tutta pagina la portata dell’impresa. Una sfida, come si diceva, di una qualità enorme. E non solo per il livello dei quattro in campo, ma anche perché tutti riescono a tenere i turni di battuta in ogni ...