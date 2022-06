Roberto Brunetti ‘Er Patata’ è morto, l’attore di Romanzo Criminale si è spento a 55 anni (Di sabato 4 giugno 2022) Roberto Brunetti ‘Er Patata’ è morto. Un altro duro colpo per la televisione e il cinema italiano visto che l’attore di Romanzo Criminale, e non solo, si è spento a 55 anni nella sua casa romana vicino a piazza Bologna. Il suo corpo è stato trovato in casa nella tarda serata di venerdì dopo che alcuni amici e la sua compagna avevano dato l’allarme per via del suo lungo silenzio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco ma già al loro arrivo sembra che per l’attore non ci fosse più niente da fare. Ancora non si conoscono le cause della morte dell’attore Roberto Brunetti ma, alla luce del fatto che l’appartamento è stato trovato in ordine e sul corpo non ci ... Leggi su optimagazine (Di sabato 4 giugno 2022)‘Er. Un altro duro colpo per la televisione e il cinema italiano visto chedi, e non solo, si èa 55nella sua casa romana vicino a piazza Bologna. Il suo corpo è stato trovato in casa nella tarda serata di venerdì dopo che alcuni amici e la sua compagna avevano dato l’allarme per via del suo lungo silenzio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco ma già al loro arrivo sembra che pernon ci fosse più niente da fare. Ancora non si conoscono le cause della morte delma, alla luce del fatto che l’appartamento è stato trovato in ordine e sul corpo non ci ...

Advertising

repubblica : Lutto nel cinema, e' morto 'er patata'. Roberto Brunetti aveva 55 anni - olivar : RT @romatoday: Morto 'Er Patata', l'attore Roberto Brunetti trovato senza vita in casa - Parpiglia : RT @FabioTraversa: Morto Roberto Brunetti, «Er Patata» attore in «Romanzo criminale» - romatoday : Morto 'Er Patata', l'attore Roberto Brunetti trovato senza vita in casa - AriannaAmbrosi0 : RT @romatoday: Morto 'Er Patata', l'attore Roberto Brunetti trovato senza vita in casa -