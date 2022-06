Rai dem Ecco la mappa del potere Pd nella tv di stato

Advertising

AdrianoSalis : “…nonostante non abbia mai vinto le elezioni, il Pd ha sempre dato le carte nelle nomine di direttori di rete e dei… - puntodilucescam : - Massimo22185550 : RT @LaNotiziaTweet: Voleva fare le scarpe all'Ad della #Rai. Ma #Orfeo è finito bastonato Fuortes. Silurato il direttore degli approfondime… - NapolitanoIda : RT @LaNotiziaTweet: Voleva fare le scarpe all'Ad della #Rai. Ma #Orfeo è finito bastonato Fuortes. Silurato il direttore degli approfondime… - MassimoChiaram7 : RT @LaNotiziaTweet: Voleva fare le scarpe all'Ad della #Rai. Ma #Orfeo è finito bastonato Fuortes. Silurato il direttore degli approfondime… -

Adnkronos

Due giorni dopo, mercoledì 8, è convocato il Cda della: in quella sede Fuortes proverà a ... associandosi a quello "stupore" espresso dai, la notizia dell'improvviso testacoda al vertice dell'...Ma nell'ultima Direzione, il segretario Enrico Letta ha smussato possibili tensioni spiegano ... soprattutto da parte della. Non conviene a nessuno alimentare l'astensionismo' ribadendo che su ... Referendum, i dem per il Sì lanciano l'appello e 'richiamano' la Rai In quota Pd è Mario Orfeo – vicino a Dario Franceschini, e prima ancora a Matteo Renzi – e in quota Pd è Simona Sala. Due giorni dopo, mercoledì 8, è convocato il Cda della Rai: in quella sede Fuortes ...Sono stati giorni di duro braccio di ferro e Orfeo ha usato molto soprattutto l’argomento degli ospiti sospettati di filoputinismo. Poteva Fuortes cacciare su due piedi Orfeo Sondaggi politici/ FdI a ...