Nessun risarcimento danno alla docente non vaccinata sospesa. Sentenza TAR (Di sabato 4 giugno 2022) Una importante Sentenza del Tribunale di Milano, interviene sulla nota e complessa questione dei docenti sospesi per non aver osservato l'obbligo vaccinale contro il Covid. Si tratta di un Tribunale importante che contribuisce in Italia a formare giurisprudenza. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 4 giugno 2022) Una importantedel Tribunale di Milano, interviene sulla nota e complessa questione dei docenti sospesi per non aver osservato l'obbligo vaccinale contro il Covid. Si tratta di un Tribunale importante che contribuisce in Italia a formare giurisprudenza. L'articolo .

Advertising

GiuseppeScarri2 : L'AMORE,non è disabilitato dal cuore dell'uomo,ma dal maligno.L'uomo giusto sa chiedere PERDONO,e non chiede nessun… - Lucatn2 : @SecolodItalia1 Quindi niente separazione con addebito, nessun alimento e risarcimento danni ? Gli e andata alla gr… - Dimitri79525893 : @Frances20665381 Oltre tutto il medico vaccinale deve assumersi la propria responsabilità al momento della visita i… - Czinforma : - LORENZdelaSELVA : @repubblica Come mai non ho letto nessun articolo a riguardo quando la colf che si lamentava e chiedeva risarciment… -