Licio Gelli, processo ad Arezzo per la proprietà di una Rolls Royce d’epoca (Di sabato 4 giugno 2022) La controversia riguarda una vettura lussuosa con un ex proprietario entrato nella storia d’Italia. Ci sarà un processo penale il 10 giugno al tribunale di Arezzo per la proprietà di una Rolls Royce che appartenne a Licio Gelli, il Venerabile Gran maestro della P2. L’auto è un costosissimo modello Cloud I, di colore nero, immatricolata nel 1957 negli Stati Uniti ed acquistata da Gelli nel 2004, il quale poi la custodì nel suo parco auto di Arezzo. È stimata per un valore, da auto d’epoca, tra gli 80.000 e i 100.000 euro. Negli anni, come riporta il Corriere di Arezzo, sulla proprietà della vettura si è sviluppato un contenzioso sia civile sia penale, con denunce e controdenunce, tra il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 4 giugno 2022) La controversia riguarda una vettura lussuosa con un ex proprietario entrato nella storia d’Italia. Ci sarà unpenale il 10 giugno al tribunale diper ladi unache appartenne a, il Venerabile Gran maestro della P2. L’auto è un costosissimo modello Cloud I, di colore nero, immatricolata nel 1957 negli Stati Uniti ed acquistata danel 2004, il quale poi la custodì nel suo parco auto di. È stimata per un valore, da auto, tra gli 80.000 e i 100.000 euro. Negli anni, come riporta il Corriere di, sulladella vettura si è sviluppato un contenzioso sia civile sia penale, con denunce e controdenunce, tra il ...

Advertising

RlRO : Che sogno chiamarsi Licio Gelli jr. - pasquino2000 : @YesIKnowMyWay65 @CottarelliCPI Come “giustamente” chiedeva Licio Gelli già molti anni fa… - corrierefirenze : Processo penale il 10 giugno per una controversia scaturita dalla proprietà del Venerabile Gran maestro della P2 - iltirreno : Il 10 giugno finisce in tribunale la lite tra il nipote omonimo del capo della P2 e il romano Angiolo Crivellari. I… - Lukazzu : @donnadimezzo @semplici8 @svirgola2 @paolinab @antonellabarra6 @deb8479eaeef410 @NOprisonersEVER @tamistars @SgrazX… -