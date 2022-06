Entrano in vigore le sanzioni Ue ma l'embargo sul petrolio ci sarà tra sei mesi (Di sabato 4 giugno 2022) Le sanzioni Entrano in vigore e si chiude un capitolo. Con la pubblicazione in gazzetta ufficiale Ue del sesto pacchetto il tema sanzioni sembra giunto al capolinea. L'obiettivo era approvarle per il 9 maggio, per rovinare la festa a Putin, e la data sembrava anche lontana da quel 4 maggio in cui la presidente von der Leyen ha annunciato le nuove misure. Ieri l'Ue ha sancito, dopo l'embargo al carbone, quello al petrolio russo, ma ne esce con qualche livido. Lo stop, se si considera l'uscita volontaria di Polonia e Germania dall'import via terra, ridurrà del 90% le importazioni del petrolio russo entro l'anno. E sarà effettivo fra 6 mesi per il greggio e 8 mesi per altri prodotti raffinati, con un bel pò di eccezioni. ... Leggi su iltempo (Di sabato 4 giugno 2022) Leine si chiude un capitolo. Con la pubblicazione in gazzetta ufficiale Ue del sesto pacchetto il temasembra giunto al capolinea. L'obiettivo era approvarle per il 9 maggio, per rovinare la festa a Putin, e la data sembrava anche lontana da quel 4 maggio in cui la presidente von der Leyen ha annunciato le nuove misure. Ieri l'Ue ha sancito, dopo l'al carbone, quello alrusso, ma ne esce con qualche livido. Lo stop, se si considera l'uscita volontaria di Polonia e Germania dall'import via terra, ridurrà del 90% le importazioni delrusso entro l'anno. Eeffettivo fra 6per il greggio e 8per altri prodotti raffinati, con un bel pò di eccezioni. ...

