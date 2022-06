E' Juve - Milan per Zaniolo | le contropartite per convincere la Roma

(Di sabato 4 giugno 2022) Stamane 'La Gazzetta dello Sport' rilancia parlando di nuova offerta, partendo sempre da 25 milioni di euro cash. Come contropartita in aggiunta non più Saelemaekers ma Ante Rebic, anche lui non una ...

Advertising

GoalItalia : ?? DALLE 12 SU TWITCH?? ?? #Pogba a un passo dalla #Juve. E #DiMaria… ???? #Inter sempre più in pressing su #Dybala… - Gazzetta_it : Oggi in prima pagina sulla Gazzetta il primo giorno di Cardinale al #Milan, la Juve su Pogba e la delusione azzurra. - GoalItalia : La serie dei rigori di Milan-Juve 2003 ??? Sono passati 19 anni ?? - LAROMA24 : Juve e Milan vogliono Zaniolo. Miki: l'Inter la spunta sulla Lazio #AsRoma - MarcoVioli5 : @gridandovuole @Romagialloross4 Ciao, l Roma chiede 50 milioni cash. Niente contropartite, niente scambi, né un eur… -

Zaniolo è molto attratto dal, forse preferisce il 'Diavolo' allaora un po' più defilata o meglio concentrata su Pogba, Di Maria e Filip Kostic. Calciomercato, la Juventus sfida il...Commenta per primo Ilaffianca la Juventus nella corsa a Zaniolo . Secondo la Gazzetta dello Sport , i rossoneri offrono 25 milioni di euro più l'attaccante croato Rebic , mentre la Roma chiede 65 milioni tutti cash. ...Roma e Mourinho dovranno valutare uno tra Mc Kennie e Rebic. In base alla loro scelta, si potrebbe sbloccare la trattiva per Zaniolo.Il Milan ha recentemente cambiato proprietà. Il Fondo Elliott ha ceduto la società a RedBird per circa 1,2 miliardi di euro, 600 milioni di euro dei quali sono stati concessi come finanziamento dallo ...