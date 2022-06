DallArenaLucio, Alessandra Amoroso nella bufera, per lei pioggia di critiche (Di sabato 4 giugno 2022) E’ andata in onda lo scorso venerdì 3 giugno 2022 una bellissima serata di musica organizzata per omaggiare uno dei più amati artisti italiani ovvero Lucio Dalla. Stiamo nello specifico parlando dell’evento DallArenaLucio nel corso del quale sono stati diversi gli ospiti che si sono susseguiti sul palco. Tra questi anche la nota artista italiana, ex allieva di Amici, Alessandra Amoroso la cui performance nelle ultime ore sta facendo tanto discutere. Ma, come mai? Facciamo un po’ di chiarezza. Alessandra Amoroso ospite dell’evento DallArenaLucio DallArenaLucio è stata una bellissima serata evento interamente dedicata al noto artista bolognese Lucio Dalla prematuramente scomparso il 1° marzo 2012 all’età di 68 anni. A presentare l’evento in questione sono stati ... Leggi su baritalianews (Di sabato 4 giugno 2022) E’ andata in onda lo scorso venerdì 3 giugno 2022 una bellissima serata di musica organizzata per omaggiare uno dei più amati artisti italiani ovvero Lucio Dalla. Stiamo nello specifico parlando dell’eventonel corso del quale sono stati diversi gli ospiti che si sono susseguiti sul palco. Tra questi anche la nota artista italiana, ex allieva di Amici,la cui performance nelle ultime ore sta facendo tanto discutere. Ma, come mai? Facciamo un po’ di chiarezza.ospite dell’eventoè stata una bellissima serata evento interamente dedicata al noto artista bolognese Lucio Dalla prematuramente scomparso il 1° marzo 2012 all’età di 68 anni. A presentare l’evento in questione sono stati ...

Advertising

soft_amoroso : RT @nodpsq: La voce di Alessandra una delle più belle in Italia e non accetto obiezioni #DallArenaLucio - ilnostrotempo_ : RT @H3r_Yerde: Nella voce di Alessandra Amoroso c'è tutta la bellezza del suo cuore ?? #DallArenaLucio - meurichard : RT @vincenzo_mia: Alessandra Amoroso è una delle voci più belle che abbiamo in Italia #DALLARENALUCIO - GiovanniVerdoli : RT @paolanovali: La voce di Alessandra è una delle più belle in Italia @AmorosoOF #DallArenaLucio - amorosoal : RT @paolanovali: La voce di Alessandra è una delle più belle in Italia @AmorosoOF #DallArenaLucio -