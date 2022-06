Capocannonieri senza gloria (Di sabato 4 giugno 2022) Hanno nascosto il capocannoniere da qualche parte e adesso nessuno sa più dove. Non c’è un assassinio del centravanti verso sera, non è roba per Manuel Vázquez Montalbán e per il suo Pepe Carvalho. È però un caso di occultamento di uomo vivo, parecchio vegeto e molto segnante, lasciato lì, in un angolo delle pagine delle classifiche. Quelle in cui i giornali ammassano tutti i dati del campionato e non si celebra niente, perché i numeri, in quella zona della discussione, sono freddi, non hanno un pezzo a corredo, una storia da raccontare, un titolo. Non c’è un colpevole, né una piano di cancellazione del bomber più bomber dell’anno. È solo un’evoluzione dei tempi, figlia del calcio esasperatamente collettivo e dello “spazio come centravanti” che molti allenatori tentano di copiare da Guardiola, e di quella voglia di falso nueve che ha quasi messo da parte i veri nove. Domanda a ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 4 giugno 2022) Hanno nascosto il capocannoniere da qualche parte e adesso nessuno sa più dove. Non c’è un assassinio del centravanti verso sera, non è roba per Manuel Vázquez Montalbán e per il suo Pepe Carvalho. È però un caso di occultamento di uomo vivo, parecchio vegeto e molto segnante, lasciato lì, in un angolo delle pagine delle classifiche. Quelle in cui i giornali ammassano tutti i dati del campionato e non si celebra niente, perché i numeri, in quella zona della discussione, sono freddi, non hanno un pezzo a corredo, una storia da raccontare, un titolo. Non c’è un colpevole, né una piano di cancellazione del bomber più bomber dell’anno. È solo un’evoluzione dei tempi, figlia del calcio esasperatamente collettivo e dello “spazio come centravanti” che molti allenatori tentano di copiare da Guardiola, e di quella voglia di falso nueve che ha quasi messo da parte i veri nove. Domanda a ...

NioFidler : @GoalItalia Immobile da 10 goal al 4°posto dei capocannonieri e non vedo un 'voto' per lui, qua non si parla della… -

