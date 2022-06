Calciomercato Milan | scocca l’ora del grande colpo | grandi passi in avanti

(Di sabato 4 giugno 2022) Il campionato di Serie A è ufficialmente concluso. È stata un’annata divertente, con gli ultimi (e più importanti) verdetti che si sono trascinati fino agli ultimi, intensi, novanta minuti di gioco. Ma cosa è successo in questo massimo torneo di calcio italiano? Ilha vinto la corsa sull’Inter diventando campione d’Italia: i rossonero succedono, quindi, proprio ai rivali nerazzurri che hanno provato, fino alla fine, di difendere il titolo. Oltre alla dueesi che si sono contese lo scettro della A, Napoli e Juventus si sono qualificate per la prossima Champions League, mentre l’Europa League parlerà romano con Lazio e Roma pronte per il prossimo anno. La Fiorentina, infine, si potrà concentrare sulla Conference League: battuta la concorrenza dell’Atalanta. La Salernitana è salva e Cagliari, Genoa e Venezia sono retrocesse in Serie B. Una ...

1 Intervistato da Sky , l'ex calciatore del, Serginho, ha parlato del campionato appena concluso. 'Inter e Juve sulla carta avevano rose superiori al, anche a livello di esperienza, ma i rossoneri sono stati bravi a rendere al massimo e hanno vinto uno scudetto meritato. Qualche movimento top sul mercato Sento di Lukaku che non è tanto ...... accusato di razzismo e misoginia, sia di come il preferito per il nuovo centrocampo dei pipistrelli sia Tiemoué Bakayoko , in uscita dale già allenato da Rino. E' arrivata in difesa dell'...Trentuno i trofei che Silvio e Adriano hanno messo nella loro personale bacheca. Ora c’è anche quello consegnato dalla Lega B al Monza ...Davide Ancelotti si racconta: “Sento di dover dare sempre qualcosa di più degli altri, così sono più motivato” ...