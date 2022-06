(Di sabato 4 giugno 2022) Roma, 4 giu. (Adnkronos) - "Per noi queste sonosu cui noi daremo un giudizio civico. Questo è un voto amministrativo dal quale non trarrema è importante per le città. E un buon risultato a L'Aquila potrà essere l'inizio per la rincorsa alla regionali del 2024". Così Enricoa margine di un'iniziativa elettorale a L'Aquila.

Advertising

TV7Benevento : Amministrative: Letta, 'no conseguenze politiche' - - babyspettri : RT @AlexBazzaro: Più si avvicinano le elezioni amministrative e più #Letta e il Pd abbandonano la causa #Ucraina? Un mese fa erano pronti… - RoccoFiumara : RT @AlexBazzaro: Più si avvicinano le elezioni amministrative e più #Letta e il Pd abbandonano la causa #Ucraina? Un mese fa erano pronti… - CarlottaMarche7 : RT @AlexBazzaro: Più si avvicinano le elezioni amministrative e più #Letta e il Pd abbandonano la causa #Ucraina? Un mese fa erano pronti… - AlexBazzaro : Più si avvicinano le elezioni amministrative e più #Letta e il Pd abbandonano la causa #Ucraina? Un mese fa erano… -

Agenzia askanews

Così il presidente del Pd Enricoquesta mattina a Pescara, parlando delledell'Aquila, a margine dell'inaugurazione del nuovo comitato elettorale cittadino del Partito ...Big in campo a Palermo per il rush finale della campagna elettorale per le. Prossima settimana nel capoluogo, in vista del voto del 12 giugno, sono attesi i ...del Pd Enrico, ... Amministrative, Letta: Pd è in sintonia con il Paese Roma, 4 giu. (Adnkronos) - "Per noi queste sono amministrative su cui noi daremo un giudizio civico. Questo è un voto amministrativo dal quale non trarre conseguenze politiche ma è importante per le c ...Sono al suo fianco”. Così il presidente del Pd Enrico Letta questa mattina a Pescara, parlando delle Amministrative dell’Aquila, a margine dell’inaugurazione del nuovo comitato elettorale ...